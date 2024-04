Furto in erboristeria a Vittoria. Bottino modesto, ingenti i danni

Furto in un’erboristeria a Vittoria. I ladri, nel corso della notte, sono entrati in un negozio del centro storico. Hanno infranto la vetrata e forzato la porta d’ingresso. Una volta all’interno hanno portato via un televisore, il registratore di cassa e 18 euro. Il registratore di cassa è stato poi ritrovato poco distante dalla Polizia.

La refurtiva non è ingente, ma i danni provocati sono notevoli e per di più hanno costretto i titolari a sospendere l’attività per un giorno.

Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato e coordinate dal nuovo dirigente, il vice questore aggiunto Giovanni Arcidiacono. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia scientifica. Si dovrà verificare se le immagini di alcune telecamere della zona possono dare elementi utili per le indagini che possano consentire di individuare i responsabili. ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata