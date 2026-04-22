Furto di gasolio ai mezzi ASP di Siracusa: denunciati due 44enni

Colpo ai danni dei mezzi pubblici a Siracusa, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno denunciato due uomini di 44 anni per furto aggravato di carburante. I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, sono ritenuti responsabili del furto di gasolio da due camper in dotazione all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’azione illecita sarebbe avvenuta ai danni dei mezzi utilizzati per attività istituzionali dell’azienda sanitaria. Un episodio che ha immediatamente attivato l’intervento dei militari dell’Arma, impegnati nei controlli del territorio e nella prevenzione dei reati predatori.

L’attività investigativa della Sezione Radiomobile ha permesso di risalire rapidamente ai presunti responsabili, che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato.

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