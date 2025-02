Furto di bici elettriche a Ragusa: una denuncia per ricettazione

Un 42enne di origine albanese è stato denunciato dai carabinieri di Ragusa per ricettazione dopo essere stato intercettato alla guida di una bici elettrica risultata rubata.

L’operazione

Nel corso di un servizio di controllo a Marina di Ragusa, Casuzze e Punta Secca, i militari hanno fermato un uomo che transitava in Corso Oceano Indiano in sella a una bici elettrica. La bici risultava compatibile con uno dei modelli recentemente denunciati come rubati, in seguito a un furto avvenuto il giorno precedente nelle pertinenze di un’abitazione estiva.

Il recupero delle bici

Durante il controllo, l’uomo ha dichiarato di aver acquistato la bici, insieme a un’altra, per appena 100 euro, un prezzo chiaramente inverosimile anche per un mezzo usato. Successivamente, i Carabinieri hanno individuato e recuperato anche il secondo mezzo che era stato occultato poco distante.

Il proprietario, contattato dai militari, ha riconosciuto incredulo le due bici come proprie. Entrambi i mezzi sono stati restituiti al legittimo proprietario. Per il 42enne è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria iblea con l’accusa di ricettazione.

