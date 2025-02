Fuga nei campi e droga pronta per lo spaccio: I carabinieri fermano un uomo dopo un rocambolesco inseguimento

Un inseguimento rocambolesco, una fuga attraverso i campi, e infine l’arresto. È quanto accaduto nelle scorse ore a Pozzallo, dove i Carabinieri della Compagnia di Modica, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno messo fine alla corsa di un presunto spacciatore, trovato in possesso di un vero e proprio kit del perfetto pusher.

L’inseguimento ed una fuga tra i campi

Tutto è iniziato quando i militari hanno fermato un’auto per un controllo di routine. Ma alla richiesta di documenti, un uomo di 35 anni, passeggero del veicolo, ha improvvisamente aperto la portiera e si è dato alla fuga, scappando a piedi attraverso i campi circostanti. Un tentativo disperato di fuga , che però è durato pochi minuti: i Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato dopo un inseguimento rocambolesco.

Droga, coltelli e materiale per lo spaccio

Una volta fermato, per il 35enne sono scattate le perquisizioni, estese anche alla sua abitazione. E proprio qui è emersa la verità: due coltelli di genere vietato, 18 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, un grammo di eroina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e tutto il necessario per confezionare le dosi. Una quantità di stupefacente che, secondo gli investigatori, era destinata allo spaccio nella zona.

Anche la donna alla guida nei guai

Ma la sorpresa non finisce qui: anche la conducente dell’auto, una donna, è stata trovata in possesso di un coltello vietato e per questo è stata denunciata a piede libero.Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori provvedimenti.

