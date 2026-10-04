Frigintini, primo ko in campionato: la Sommatinese passa allo scadere del primo tempo

SOMMATINO – Arriva il primo stop stagionale per il Frigintini. La formazione modicana di mister Ciccio Di Rosa esce sconfitta di misura dal “Peppe Tricoli” di Sommatino, battuta 1-0 dalla Sommatinese al termine di una gara combattuta e decisa da un episodio proprio allo scadere della prima frazione.Una sconfitta che lascia comunque al Frigintini la consapevolezza di aver disputato una buona prestazione, soprattutto nella ripresa, quando i rossoblù hanno aumentato il ritmo e costretto i padroni di casa a una lunga fase difensiva.Nel primo tempo il Frigintini costruisce un paio di opportunità per sbloccare il risultato, ma non riesce a concretizzarle. La Sommatinese si difende con ordine e prova a rendersi pericolosa con qualche ripartenza.Il gol che decide la partita arriva al 45’. Sugli sviluppi di un batti e ribatti in area di rigore, Gancitano è il più rapido di tutti e ribadisce la palla in rete, portando avanti la formazione di Totò Sammartino proprio prima dell’intervallo.Nella ripresa il Frigintini torna in campo con un atteggiamento ancora più offensivo e prende progressivamente il controllo del gioco. La Sommatinese è costretta a ripiegare e a difendersi dagli attacchi degli ospiti, trovando in Tatoli, portiere classe 2006, uno dei principali protagonisti della giornata.Al 25’ il numero uno granata si supera sulla conclusione di Sangiorgio, respingendo una conclusione che sembrava destinata a mettere in seria difficoltà la difesa di casa.Un minuto più tardi il Frigintini trova anche il gol del pareggio con Drago, bravo ad anticipare il portiere sul cross basso dalla sinistra e a depositare la palla in rete. L’arbitro, però, ravvisa un fallo dell’attaccante modicano sul portiere e annulla la rete.I rossoblù non si arrendono e continuano a premere. Al 37’ altra occasione importante: dalla rimessa laterale di lunga gittata di Concolino, la palla arriva in area e Sangiorgio trova lo spazio per la girata, ma la conclusione termina di poco alta sopra la traversa.Al 40’ la Sommatinese rimane in dieci uomini. Gancitano, già ammonito, commette fallo su Gazzè e riceve il secondo cartellino giallo, lasciando anzitempo il terreno di gioco.Il finale è un autentico assedio del Frigintini. Al 43’ Gazzè prova a sorprendere Tatoli direttamente da calcio piazzato dal vertice sinistro dell’area: la traiettoria sembra indirizzata sotto la traversa, ma il portiere granata si supera con un ottimo intervento e devia in calcio d’angolo.Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. La Sommatinese festeggia una vittoria sofferta e riscatta il pesante ko rimediato a Serradifalco, mentre il Frigintini torna a casa a mani vuote dopo una prestazione che avrebbe meritato un epilogo diverso.Per i rossoblù, dunque, è tempo di voltare pagina. La squadra di Di Rosa dovrà ripartire dalla prestazione offerta a Sommatino e preparare il prossimo appuntamento, in programma domenica al “Pietro Scollo”, dove sarà nuovamente derby ibleo contro il Comiso. Il tabellinoSOMMATINESE 1 – FRIGINTINI 0Marcatore: 45’ pt Gancitano.Sommatinese: Tatoli, Giuseppe Tavella, Terrana, Marotta, Miraglia, Pira, Gancitano, Gabriel Tavella, Napoli, Falanga (19’ st Cigna), Vitale. Allenatore: Totò Sammartino.Frigintini: Caruso, Macauda, Amato (32’ st Vitale), Concolino, Mallia, Arrabito, Sangiorgio, Gazzè, Drago, Lo Magno, Giurdanella (5’ st Spadaro). Allenatore: Ciccio Di Rosa.Arbitro: Giorgio Beltempo di Palermo. Assistenti: Davide Ferrante di Palermo e Salvatore Gruttadauria di Caltanissetta.