Frigintini, pari amaro a Gela: traversa di Cultrera e un’espulsione fermano la corsa rossoblù

Un pareggio che lascia più rimpianti che soddisfazione. Finisce 0-0 tra Vigor Gela e Frigintini Calcio, nella sesta giornata del campionato di Promozione, al termine di una gara combattuta e densa di episodi. La squadra di Ciccio Di Rosa ha mostrato carattere e voglia di vincere, ma non è riuscita a scardinare il muro difensivo dei padroni di casa, salvati in un paio di occasioni anche dalla fortuna.

Il rimpianto più grande porta la firma del neoacquisto Stefano Cultrera, la cui conclusione nella ripresa si è stampata sulla traversa, strozzando in gola l’urlo di gioia dei modicani. Sarebbe stata la seconda vittoria consecutiva per i rossoblù, che hanno comunque confermato una crescita evidente nel gioco e nell’atteggiamento.

Il Frigintini ha lottato fino alla fine, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Amato, costretto a lasciare il campo dopo il secondo giallo. In dieci uomini, la squadra ha serrato i ranghi, difendendo con ordine e provando fino all’ultimo a trovare il colpo da tre punti.

Il pareggio consente a Vitale e compagni di prolungare la mini striscia positiva e di compiere un piccolo passo in avanti in classifica: sorpassato il Qual’At Caltagirone e agganciato lo Scicli CR al terz’ultimo posto.

Settimana intensa per la formazione modicana, che mercoledì tornerà al “Vincenzo Barone” per il derby di Coppa Italia contro il Santa Croce Soccer, valido per il secondo turno. Poi, domenica, sfida da brividi contro la corazzata Akragas, una delle regine del torneo, che guida la classifica a punteggio pieno insieme al Priolo Gargallo.

Una settimana che può dire molto sul futuro dei rossoblù, chiamati a confermare il proprio spirito battagliero e, magari, a dare finalmente forma concreta ai tanti segnali di crescita visti a Gela.

