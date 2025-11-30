Frigintini generoso e combattivo, ma un rigore “magnanimo” regala il derby al Santa Croce

Un derby intenso, fisico, combattuto e a tratti vibrante, quello andato in scena questo pomeriggio al “Vincenzo Barone”. Una gara che il Frigintini ha interpretato con coraggio, determinazione e ritmo, mettendo in difficoltà il più blasonato Santa Croce. Ma a decidere il match è stato un episodio, un rigore definito da molti “magnanimo”, concesso dal direttore di gara a cinque minuti dal termine e trasformato da Basile. Una decisione che ha indirizzato un confronto che, per quanto visto in campo, avrebbe meritato un epilogo diverso.

La partita: ritmo, contrasti e un equilibrio che sembrava inscalfibile

La gara si apre subito a ritmi alti: al 4’ Vitale impegna Mangione su punizione, mentre al 8’ è il Santa Croce a farsi pericoloso con Tinnirello, due volte vicino al gol.

Il Frigintini risponde con altrettanta intensità: al 17’ Giurdanella sfonda a destra e costringe ancora Mangione alla respinta, mentre al 39’ Caruso salva i suoi con un grande intervento su Javadov. È l’ultima emozione di un primo tempo equilibrato e combattuto.

Ripresa: Frigintini più vivo, Santa Croce affidato ai singoli

I ragazzi di Di Rosa rientrano in campo con maggiore convinzione. Al 3’ Cultrera sfiora il vantaggio approfittando di un retropassaggio sbagliato di Wally, ma l’uscita provvidenziale di Mangione salva gli ospiti e l’attaccante rossoblù è costretto al cambio per infortunio.

Il Santa Croce prova a colpire con Fiorilla al 16’, ma Caruso è attento. Dall’altra parte, il Frigintini costruisce le occasioni migliori della ripresa: Cicero al 28’ impegna Mangione, Iemmolo sfiora il gol al 33’, e un irresistibile Concolino al 34’ costringe ancora il portiere ospite a un salvataggio in extremis.

Il momentum sembra tutto dalla parte dei rossoblù. Ma ecco la beffa.

Il rigore che decide il derby

Minuto 40 della ripresa: su un duello tra Basile e Floriddia, il direttore di gara ravvisa un tocco di mano del difensore modicano. Una decisione che lascia attoniti giocatori, panchine e pubblico, e che gli stessi calciatori ospiti appaiono sorpresi a vedere assegnata.

Dopo un lungo conciliabolo e le proteste del Frigintini, Basile si presenta dagli undici metri e con freddezza spiazza Caruso: 0-1.

La gara, fino a quel momento corretta, si incattivisce. Il Frigintini, ferito nell’orgoglio, prova il tutto per tutto, ma il Santa Croce resiste fino al triplice fischio, portando a casa tre punti pesantissimi.

L’analisi di Di Rosa: “Prestazione importante, rigore che ci ha tagliato le gambe”

A fine gara, il tecnico del Frigintini Ciccio Di Rosa commenta con lucidità:

“In una partita ci sono tre prestazioni: la nostra, quella degli avversari e quella dell’arbitro. Io guardo solo alla mia. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra forte, più in alto in classifica, e nel secondo tempo il nostro portiere non ha fatto una sola parata. L’equilibrio è stato spezzato da un rigore che non voglio commentare, ma che ci ha tagliato le gambe.

Siamo stati vivi, aggressivi, presenti su ogni contrasto. Questo è ciò che ci portiamo da questa partita.”

Il derby consegna al Santa Croce tre punti ottenuti con sofferenza, mentre il Frigintini esce sconfitto ma con la consapevolezza di avere giocato una delle migliori gare del suo campionato. Una gara maschia, intensa, da veri derby. E che, senza quell’episodio finale, avrebbe potuto raccontare una storia completamente diversa.

PROMOZIONE – GIRONE D | 10ª giornata

Frigintini Calcio 0

Santa Croce Soccer 1

Marcatore: 40′ st Basile (rig.)

© Riproduzione riservata