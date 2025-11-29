Frigintini, dopo il derby vinto arriva il big match col Santa Croce: in palio punti pesantissimi

Atmosfera caldissima al “Vincenzo Barone”, dove il Frigintini di Ciccio Di Rosa torna davanti al proprio pubblico per il secondo derby ibleo consecutivo del campionato di Promozione. Dopo la vittoria esterna maturata contro lo Scicli CR, i rossoblù della Contea sono pronti a ospitare il Santa Croce Soccer, terza forza del girone D e squadra costruita per recitare un ruolo da protagonista.

La sfida arriva a pochi giorni dal return match di Coppa Italia, vinto dal Frigintini al “Biazzo” di Ragusa ma insufficiente a ribaltare il 3-0 incassato all’andata al “Pietro Scollo”. Un’eliminazione che ha lasciato un po’ di rammarico, come spiega il tecnico Di Rosa, ma che ha allo stesso tempo generato consapevolezze importanti.

«Le due gare di Coppa Italia – sottolinea l’allenatore – ci lasciano l’amaro in bocca, perché lavorando meglio alcuni dettagli nella gara d’andata avremmo potuto giocarci la qualificazione fino in fondo. Ma le prestazioni, così come gli allenamenti, ci hanno fornito riscontri molto positivi. Ora ci aspetta un’altra partita completamente diversa: affrontiamo la terza forza del girone, una squadra attrezzata e in salute. Ma noi pensiamo a noi stessi e alla nostra voglia di lottare fino all’ultimo minuto per arrivare alla salvezza, il nostro obiettivo dichiarato».

Tra i protagonisti di questo buon avvio di stagione spicca Angelo Denaro, giovane talento al suo primo anno in Promozione e già punto fermo nella formazione rossoblù.

«Essere accolto così bene in un gruppo unito – racconta Denaro – fa la differenza. Stiamo crescendo di partita in partita e sappiamo che possiamo raggiungere la salvezza. La Promozione è un campionato diverso rispetto al settore giovanile: il livello è più alto e confrontarsi con giocatori esperti, come Llama, ti fa capire cosa significa il calcio dei grandi. Ma abbiamo dimostrato di potercela giocare anche noi più giovani. Il Santa Croce è forte, ma i derby si giocano per vincerle: ci proveremo come in Coppa».

La partita sarà diretta da Tommaso Piccitto di Ragusa, coadiuvato dagli assistenti Francesco Saraceno di Siracusa e Damiano Di Mauro di Ragusa.

Calcio d’inizio fissato per le 14:30 al “Vincenzo Barone”, dove i tre punti pesano per entrambe: per il Frigintini, che cerca continuità verso la salvezza, e per il Santa Croce, deciso a restare nelle zone nobili della classifica.

