FOTO. La “cometa del secolo” vista da Modica

La “cometa del secolo” visibile anche dal ragusano grazie ad uno scatto effettuato dall’astrofotografo Gianni Tumino.

Il suo nome scientifico è C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Ribattezzata da molti come “la cometa del secolo“, La cometa è stata scoperta a gennaio 2023 dai telescopi cinesi Tsuchinshan e dal sistema di sorveglianza ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Da allora, ha attirato l’attenzione di astronomi e appassionati di tutto il mondo per la sua traiettoria, il potenziale per una luminosità straordinaria e le sue caratteristiche fisiche affascinanti.

Il motivo per cui Tsuchinshan-ATLAS è stata battezzata come “la cometa del secolo” risiede principalmente nelle sue potenzialità. La traiettoria della cometa la porterà molto vicina al Sole, il che potrebbe far sì che la sua luminosità aumenti considerevolmente, rendendola visibile anche a occhio nudo. La cometa passerà al perielio – il punto più vicino al Sole – il 27 settembre 2024. Questo sarà il momento della verità: riuscirà a sopravvivere all’intenso calore solare o si disintegrerà come è accaduto ad altre comete in passato?

L’astrofotografo ragusano Gianni Tumino è riuscito a catturare un momento del passaggio sfruttando la bassa latitudine della città di Modica (Coordinate: 36.8809 14.7010). Ed ecco, allora, uno scatto di oggi.

Dati tecnici

COMETA C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS su MODICA (RG)

24/09/2024 ora locale 06:04

CANON EOS R Mirrorless Camera

Obiettivo CANON RF zoom 70-200 mm. @ 200 mm. f/5,6

Posa di 1,8 secondi @ ISO 1.600

Immagine integrale

Software: Photoshop

