Fontane luminose ai Giardini Iblei: spettacolo ogni 15 minuti

Pomeriggio di festa a Ragusa Ibla, dove i Giardini Iblei hanno ufficialmente riaperto al pubblico dopo il completamento del secondo stralcio di interventi. Al centro dell’attenzione, e primo elemento a sorprendere i visitatori, le nuove fontane luminose: giochi d’acqua che si attivano ogni 15 minuti, creando coreografie suggestive tra luci e riflessi che valorizzano uno dei luoghi più iconici della città.

La giornata coincide anche con l’avvio delle luminarie natalizie, che rendono ancora più scenografica una passeggiata all’interno del parco storico. Un modo per far vivere i Giardini anche nelle ore serali, restituendo ai ragusani un luogo sicuro, accogliente e completamente rinnovato.

Tutti gli interventi realizzati

L’amministrazione comunale ha portato avanti un ampio progetto di riqualificazione che ha interessato l’intera area centrale dei Giardini. Tra le principali azioni concluse:

Ripristino delle vasche laterali con nuovi giochi d’acqua.

con nuovi giochi d’acqua. Recupero e pulizia delle sedute in pietra, del legno e delle colonnine.

delle sedute in pietra, del legno e delle colonnine. Piantumazione di nuovi alberi già adulti e di 2.500 bossi per rinnovare le siepi.

già adulti e di per rinnovare le siepi. Restauro delle statue ai lati della chiesa di San Giacomo.

ai lati della chiesa di San Giacomo. Installazione della videosorveglianza per migliorare sicurezza e tutela del sito.

per migliorare sicurezza e tutela del sito. Nuova illuminazione dell’intera area.

dell’intera area. Area sgambettamento cani , pensata per rendere il parco più fruibile da tutti.

, pensata per rendere il parco più fruibile da tutti. Apertura del Giardino di Nettuno al pubblico.

al pubblico. Nuova balaustra in pietra di Comiso lungo i punti panoramici.

lungo i punti panoramici. Tornelli di uscita per evitare la permanenza accidentale dei visitatori dopo l’orario di chiusura.

Gli interventi, completati salvo piccole finiture, arrivano in tempo per il programma natalizio, che proprio all’interno dei Giardini vivrà alcune delle attività più suggestive del periodo.

Un luogo simbolo restituito alla città

La riqualificazione dei Giardini Iblei rappresenta un passo importante per la valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico di Ragusa. La riapertura non è soltanto un momento celebrativo, ma un invito a riscoprire uno spazio che unisce storia, natura e tradizione.

Intanto il Comune sta già lavorando al terzo stralcio dei lavori, che interesserà la parte più recente dei Giardini, in prossimità dell’Auditorium San Vincenzo Ferreri.

