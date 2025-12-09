Finisce a reti inviolate, 0-0, il derby fra Scicli e Santa Croce

Un pari che dà ossigeno ai cremisi e che delude i padroni di casa. I ragazzi di Angelo Tasca hanno lottato per mantenere fino alla fine lo 0-0 lottando a viso aperto contro il Santa Croce, in terza posizione e con un undici ed uno spogliatoio deciso a mantenere l’alta classifica. Il punto raccolto dai cremisi nell’undicesima gara di andata serve ad alzare da 7 ad 8 il punteggio distanziando il Frigintini di una lunghezza che è stato sconfitto dallo Scordia (3-0 il risultato finale). La partita con il Santa Croce si è giocata nel nuovo stadio comunale camarinense, fresco di un terreno di gioco in erba sintetica fra la più innovativa nel settore: è stata una gara vivace, lottata fino alla fine fra le due squadre in campo con obiettivi diversi. Il Santa Croce deciso a mantenere il terzo posto in classifica e lo Scicli deciso a portare a casa un punto tutto d’oro. Archiviata questa gara, nella dodicesima di andata è atteso al “Ciccio Scapellato” la compagine dello Scordia. Un osso duro, gli etnei, in una gara che si cercherà di vincere in casa dopo l’arrivo nella panchina di Angelo Tasca che sta avendo a disposizione nuovi elementi con gli acquisti della campagna invernale chiamati in organico in questi giorni. “I ragazzi hanno disputato una buona gara su un campo molto ostico, contro un avversario determinato per la vittoria – ha commentato a fine gara il dirigente Peppe Puglisi – il punto raccolto a fine gara con il Santa Croce ci dà fiducia per il nostro obiettivo che resta la salvezza. Attendiamo fiduciosi l’arrivo di quattro innesti dal calcio mercato. Speriamo di regalare ai nostri sostenitori, sempre molti vicini, una stagione positiva”.

