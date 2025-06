Fine di un sogno: il Modica fallisce l’obiettivo serie D. L’allenatore Ferrara: “Ad Aversa ambiente ostile”

Il Modica ha chiuso la partita in nove uomini e con due gol sul groppone. Due gol determinanti che regalano la promozione in serie D al Real Normanna e condannano il Modica a ricominciare, anche il prossimo anno, dal campionato di Eccellenza.

Ad Aversa si è concluso il lunghissimo campionato del Modica: un campionato di Eccellenza che lo ha visto sempre ai primi posti, poi la lunga coda dei play off, quasi un altro campionato che si è concluso solo il 15 giugno. Per il Modica si è concluso nel modo peggiore. La squadra rossoblu, come lo scorso anno è arrivata in finale. Lo scorso anno venne sconfitta dal Pompei, quest’anno dal Real Normanna. C’è sempre una squadra campana a sbarrare i sogni di gloria dei tigrotti.

La delusione si taglia a fette tra i tifosi del Modica, alcuni dei quali avevano seguito la squadra in Campania. Il Modica partiva con il vantaggio conquistato all’andata, quando aveva vinto per 3 – 2. Avrebbe dovuto segnare almeno un gol, per poter andare ai “calci di rigore”, ma purtroppo gli attaccanti del Modica non sono mai riusciti a “bucare” la difesa dei padroni di casa.

E ora il Modica recrimina per l’andamento della partita, ma soprattutto per il fatto ambientale che è risultato determinante.

L’allenatore Pasquale Ferrara, che ha visto la sua squadra arrendersi all’ultimo round, commenta la partita. “Ad Aversa abbiamo trovato un ambiente ostile. Qualcuno ha anche danneggiato il nostro pullman e ha rotto i vetri. Abbiamo giocato in un clima molto difficile che ha condizionato la partita. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo preso una traversa con Rossi e un palo con Viegas. Abbiamo provato a segnare, ma non siamo stati fortunati. Poi le espulsioni di Idoyaga e Francofonte, anche se a fine partita, tre ammonizioni in soli dieci minuti, hanno condizionato non poco”.

