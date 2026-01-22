Finale regionale di Coppa Italia, il Modica affronta in trasferta lo Sciacca

Il Modica alla prova del nove. La squadra di Filippo Raciti disputerà questo pomeriggio la finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Affronterà lo Sciacca, squadra che ha vinto la precedente edizione e che attualmente detiene il trofeo di Coppa Italia regionale.

Si gioca giovedì allo stadio Guerrera di Sciacca, con fischio d’inizio alle ore 15. Preoccupano le condizioni del terreno di gioco dei saccensi, pare non ottimali.

La squadra ha sostenuto ieri mattina l’allenamento di rifinitura, nel pomeriggio i giocatori e il tecnico sono partiti alla volta di Sciacca. La partita si disputa nel pomeriggio di oggi.

Nel Modica mancherà Maimone, ancora infortunato e non ancora pronto per il rientro, mentre Cappello è squalificato. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari si andrà ai calci di rigore.

La vincitrice conquisterà l’ambito titolo di campione regionale di Coppa Italia e accederà alla fase nazionale. Nel turno successivo, giocherà contro il “DB rossoblu città di Luzzi”, squadra del cosentino che ha già conquistato il titolo regionale calabrese.

Alla gara di oggi il Modica arriva dopo aver vinto la semifinale contro il Vittoria, mentre lo Sciacca, nel girone A, ha superato il Partinicoaudace.

Il Modica, che attrraversa un buon momento di forma, gode dei favori del pronostico, almeno sul piano tecnico. I rossoblu hanno un assetto di squadra che in questo momento fa paura a tutti. Lo Sciacca, che è anch’essa una buona squadra, avrà dalla sua il fattore campo e il sostegno dei tifosi per i colori neroverdi: un vantaggio non indifferente. Un gruppo di sostenitori rossoblu seguirà comunque la squadra a Sciacca.

© Riproduzione riservata