Filippo Raciti è il nuovo allenatore del Modica: accordo raggiunto con il tecnico catanese

Filippo Raciti è il nuovo allenatore del Modica. Dovremmo usare il condizionale, perché manca ancora l’annuncio ufficiale, ma l’accordo è già stato raggiunto.

Per l’ufficialità manca ancora la firma sul contratto che potrà essere apposta solo dopo alcuni adempimenti burocratici. Raciti è ancora tesserato per l’Athletic Club Palermo, società di serie D e dovrà svincolarsi. Da qui a breve, però, Raciti potrà arrivare a Modica e prendere per mano la squadra. Il tecnico catanese, 42 anni, è considerato uno degli emergenti più quotati in Sicilia.

Non è facile ricominciare dopo la delusione della scorsa stagione, seguita alla mancata promozione. La squadra ha disputato un ottimo campionato, forte di un organico certamente tra i migliori. Ma al primo posto si è classificato il Milazzo e il Modica ha affrontato la lunga lotteria dei play off, conclusi purtroppo all’ultima tappa con la sconfitta di Aversa contro il forte Real Normanna.

Tanta delusione in casa rossoblu e la nuova stagione inizia con tanti cambiamenti. Lascia il presidente Radenza, che continuerà a sostenere la squadra come main sponsor, al suo posto ci sarà Luca Gugliotta. Lascia anche il direttore sportivo Marcello Pitino e il nuovo diesse sarà individuato, con tutta probabilità, insieme al nuovo allenatore. I prossimi giorni si annunciano intensi e decisivi. A fine luglio la squadra comincerà il ritiro. L’organico dovrà essere definito. L’obiettivo è sempre lo stesso, inseguito da tre anni: la promozione in serie D. Si proverà a raggiungere l’obiettivo con molte novità in cabina di regia, sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale.

© Riproduzione riservata