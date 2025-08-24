Festa della Madonna Assunta a Scoglitti: il corteo fino all’Ippari, l’Antinna a Mari, la processione cittadina

Festa della Madonna Assunta di Camarina a Scoglitti. La festa, che si è fusa con quella in onore di Santa Maria di Portosalvo, patrona della frazione, avrà il suo clou nella giornata di oggi, con la solenne “Sciuta” del simulacro e la processione per le vie della frazione.

Nel pomeriggio, alle 17, il momento ludico con la Antinna a Mari. Una lunga asta viene sospesa obliqua, quasi orizzontale, nelle acque antistanti il porto. L’”antinna” viene cosparsa di sapone e resa perciò scivolosa. I giovani della frazione si cimentano in un gioco di abilità: si lanciano in corsa lungo l’asta per cercare di percorrerla tutta e raggiungere e afferrare la bandierina che viene posta all’estremità dell’asta. TGutti i giovani che si cimentano, con più tentativi, finiscono regolarmente in acqua, fino al momento in cui il più abile o il più fortunato riesce a raggiungere e a conquistare la bandierina.

L’Antinna a mari si svolge oltre che a Scoglitti anche nella cittadina di Cefalù dove la tradizione è antichissima, addirittura di 250 anni.

Aspra, Porto Empedocle, Santo Stefano di Camastra, Sant’Agata di Militello, Termini Imerese, Castel di Tusa, san Vito Lo Capo, Augusta e molte altre località marinare siciliane. Nella maggior parte delle località la tradizione dell’Antinna a mari è collegata a festività religiose, in alcuni casi a feste patronali.

I festeggiamenti mariani a Scoglitti hanno avuto inizio il 14 agosto, vigilia della solennità dell’Assunta. Sono andate avanti per alcuni giorni. Momenti salienti sono stati i due concerti del coro Unda Maris, sorto di recente nella frazione, e del coro Modica Gospel che si è svolto ieri sera.

Altro momento saliente la processione lungo la Riviera Kamarina, fino alla sponda del fiume Ippari, di fronte al promontorio dell’antica città greca di Camarina, dove fino al 1837 si trovava un’antica chiesetta, sorta sul sito dell’antico tempio greco di Atena e dedicata alla Madonna Assunta. Nella chuiesa veniva celebrata la messa fino al 1834 e venne distrutta da un incendio nel 1837. La processione, con un rosario itinerante, era dedicata al tema “Con Maria sulle strade della vita”.

Francesca Cabibbo <francescacabibbo@gmail.com>



© Riproduzione riservata