Ferragosto, stop ai falò e alle tende: regole severe per Marina di Modica e Maganuco

Sicurezza, tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi. Con questi obiettivi il sindaco Maria Monisteri Caschetto ha firmato un’ordinanza che impone regole stringenti sulle spiagge di Marina di Modica e Maganuco nei giorni centrali di agosto.

Il provvedimento – in vigore dalle 16:00 di domenica 10 agosto alle 07:00 di sabato 16 agosto 2025 – vieta l’accensione di falò, l’installazione di tende o ricoveri provvisori e il consumo di bevande alcoliche lungo il litorale nelle ore notturne.

Niente fuochi e pirotecnici: sarà proibito portare in spiaggia legna, carbone, carbonella, residui vegetali o altri materiali infiammabili, così come l’uso di strumenti che producano braci, fumo o faville. Vietati anche fuochi d’artificio, razzi, lanterne volanti e articoli simili, a meno che non siano parte di spettacoli pirotecnici autorizzati.

L’ordinanza, spiega il sindaco, nasce dalla necessità di contrastare una consuetudine estiva che comporta «seri pericoli per l’incolumità e danni agli arenili e all’ambiente circostante». Il divieto mira anche a prevenire problemi legati al consumo di alcol e all’abbandono di rifiuti, che possono provocare infortuni e degrado.

Le violazioni saranno punite con sanzioni da 25 a 500 euro.

© Riproduzione riservata