Ferragosto: a Marina di Ragusa anche una rissa

Un accoltellamento e una rissa a Marina di Ragusa stanotte e in entrambi i casi la zona interessata è quella in prossimità del porto turistico. L’episodio più grave è quello che ha fatto registrare l’accoltellamento intorno alle 3 e mezza di questa notte, di un giovane italiano di 23 anni. E’accaduto nella spiagga limitrofa al porto. T

rasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, il ragazzo non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni. Non noti i motivi dell’aggressione ma la Polizia sta raccogliendo elementi per identificare l’accoltellatore. I carabinieri invece sono intervenuti a seguito di una rissa.sempre nella stessa zona. Individuato e denunciato uno dei contendenti.