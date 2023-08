Uomo investito in bici da auto lungo la litoranea

E’ un uomo di 57 anni, residente a Scicli, la vittima dell’incidente stradale che si è verificato ieri sulla provinciale che collega Sampieri con Pozzallo. L’impatto proprio in prossimità dell’ingresso sulla centralissima via Mediterraneo a Marina di Modica. A scontrarsi il ciclista a bordo della sua due ruote ed una ford fiesta guidata da una donna modicana di 77 anni che proveniva dalla strada di collegamento fra Modica e la frazione balneare di Marina di Modica. L’uomo proveniva da Sampieri e stava procedendo in direzione di Pozzallo.

Tutte da accertare le cause dell’incidente.

Potrebbe esserci una mancata precedenza alle origini dell’impatto fra l’automobile e la bicicletta. Ipotesi tutta da accertare e che è, comunque, al vaglio della squadra sinistri e pronto intervento del comando di Polizia Locale di Modica intervenuta sul posto dopo che è scattato l’allarme. Sul posto anche l’equipe del 118 che ha trasferito il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Il ciclista da una prima diagnosi avrebbe riportato dei politraumi in varie parti del corpo ma non è in pericolo di vita.

Nell’arco di due settimane è il secondo ciclista sciclitano che rimane coinvolto in un incidente stradale. Il precedente si era verificato su via Ignazio Emmolo nei pressi di contrada Zagarone e l’impatto era avvenuta con un’auto dopo uno scontro frontale. L’uomo di 72 anni è attualmente ricoverato al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania per i politraumi riportati e le sue condizioni sono serie.