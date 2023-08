Tossicodipendente in astinenza ferisce vigile urbano

Un pomeriggio, una serata ed una nottata movimentata a Scicli per un giovane di 22, del posto, un tossicodipendente che in forte crisi di astinenza è andato in escandenza creando forte panico a Modica ed a Scicli.

Il fatto di cronaca conclusosi stanotte intorno alle 5 quando il ventiduenne è entrato al reparto di psichiatria accompagnato da una pattuglia della Polizia Locale. Quel corpo di polizia locale che ha vissuto momenti di difficoltà per l’intera durata dell’operazione. Già nella mattinata il protagonista è tornato a casa.

Il giovane in crisi di astinenza s’è l’è presa con i familiari prima e con i vigili urbani dopo.

A Modica il tossicodipendente ha rubato un’automobile dandosi uccel di bosco. Ha girovagato fra la città della Contea per raggiungere dapprima la frazione di Cava d’Aliga e successivamente il centro abitato di Scicli. E’ qui che andato nell’abitazione dai suoi dove abitualmente vive. In forte stato di astinenza, ha distrutto suppellettili e mobili. Dapprima l’intervento dei carabinieri della locale Tenenza per poi passare alla Polizia Locale per il Tso, il trattamento sanitario obbligatorio. Nel corso dell’operazione uno dei vigili impegnato nell’intervento è rimasto ferito, per lui dieci giorni di prognosi.