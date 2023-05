Federalberghi e ConfCommercio contro Emanuele Filiberto di Savoia: si và per le vie legali

Contro il principe Emanuele Filiberto di Savoia anche ConfCommercio e Federalberghi provinciale di Ragusa che prendono posizione sulle vicissitudini relative alla partita di domenica scorsa tra Ragusa Calcio e Real Aversa che, come ormai tutti sanno, si è conclusa 6 a 0 per il Ragusa, facendo retrocedere di fatto il Real Aversa dalla Serie D all’Eccellenza. Il Principe si è già beccato una querela dall’ Asd Ragusa Calcio ma oggi arriva la netta presa di posizione anche delle associazioni di categoria.

LA VICENDA E L’INDIGNAZIONE DI CONFCOMMERCIO E FEDERALBERGHI

Com’è noto, il Principe ha accusato una struttura alberghiera di Ragusa di aver servito cibo non consono e ciò avrebbe causato dei malori a tutta la squadra e per questo motivo i giocatori non erano al massimo della loro prestazione fisica. Inoltre, sempre secondo il Principe, al Pronto Soccorso di Ragusa i giocatori non avrebbero ricevuto la dovuta assistenza. Le parole usate da Emanuele Filiberto sono state pesantissime: “Avvelenamento”. Quasi come se ci fosse stato un enorme complotto a discapito della sua squadra.

“Si tratta di affermazioni assolutamente infondate, diffamatorie ed inaccettabili – sottolineano da Confcommercio e Federalberghi provinciale Ragusa – volte a far intendere addirittura la presenza di una sorta di complotto per far perdere alla squadra avversaria l’incontro. L’accusa di avere avvelenato i giocatori ospiti, peraltro in ritiro da più giorni in una nota struttura alberghiera locale e di pregio storico, appare essere diffamatoria di tutta la categoria delle imprese e del contesto produttivo e turistico-alberghiero locale. La comunità ragusana, il settore produttivo intero e tutte le imprese del settore turistico alberghiero hanno subito – in maniera gratuita ed ingiustificata – le offese da parte di Emanuele Filiberto di Savoia; per tale ragione Confcommercio Ragusa si è confrontata con i propri legali Francesco Guastella e Fabrizio Cavallo al fine di procedere – nelle competenti sedi civili e penali – con lo scopo di tutelare l’immagine di tutto il tessuto produttivo locale”.

“Era il minimo che potessimo fare – afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – per tutelare le nostre imprese”. “Inaccettabile – aggiunge il presidente sezionale dell’associazione di categoria, Danilo Tomasi – che sia stato leso il nome delle strutture ricettive della nostra città”. “Era opportuno – conclude il presidente Federalberghi Ragusa, Rosario Dibennardo – mettere in rilievo la bontà dell’operato delle imprese della città, tra l’altro in un periodo di grande afflusso turistico. Il danno d’immagine che il Ragusano ha ricevuto da questa storia è incalcolabile”.

LA RISPOSTA DEL LEGALE DI EMANUELE FILIBERTO

Durante la giornata di ieri, intanto, è arrivata la controreplica dell’avvocato del Principe Emanuele Filiberto. Secondo l’avvocato Mario Grifo, il Ragusa Calcio non avrebbe legittimazione a procedere a querela.

“Nessuna allusione al Ragusa Calcio”, che non avrebbe dunque “legittimazione soggettiva ad adire le vie legali”. È la risposta del Real Aversa a firma di Mario Griffo. Nella controreplica, l’avvocato Griffo sollecita “una accorta rilettura del testo del comunicato nel tentativo, vacuo, di scorgere un solo riferimento lesivo dell’onore e della reputazione dei responsabili della compagine calcistica ragusana”. “Di ben altro tenore – aggiunge Griffo – le allusioni dedicate alla struttura alberghiera ed all’Asp di Ragusa. Non è un caso che la magistratura inquirente abbia già adottato le iniziative deputate alla individuazione dei responsabili di quanto verificatosi e non è, altresì, un caso che attualmente diversi calciatori del Real Agro Aversa, con membri dello staff, siano allocati presso diversi nosocomi della Campania”. Altra circostanza che Griffo solleva riguarda i medici che hanno soccorso i giocatori del Real Aversa all’ospedale di Ragusa, uno dei quali, la dottoressa Alessia Lauretta, medico sociale dell’ASD Ragusa.