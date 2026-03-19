FC Vittoria da applausi: la Juniores è ancora campione provinciale

Il settore giovanile dell’FC Vittoria continua a scrivere pagine importanti della propria storia. La formazione Juniores biancorossa si è laureata campione provinciale per il secondo anno consecutivo, confermandosi una delle realtà più solide e vincenti del panorama calcistico giovanile del territorio.

Il titolo è arrivato con una giornata d’anticipo grazie alla netta vittoria per 5-2 contro il Ragusa Boys, una gara che ha sancito definitivamente la superiorità della squadra vittoriese nel campionato. Un successo che rappresenta il culmine di un percorso straordinario, caratterizzato da una lunga striscia positiva di dieci vittorie consecutive.

Il traguardo raggiunto conferma la continuità di un progetto tecnico che negli ultimi anni ha dato risultati importanti. Per la società si tratta infatti del secondo titolo consecutivo e del terzo conquistato negli ultimi quattro anni, numeri che testimoniano la qualità del lavoro portato avanti nel settore giovanile.

La nuova vittoria assume ancora più valore se si considera il rinnovamento della rosa. Nonostante i cambiamenti, il gruppo ha dimostrato di saper mantenere intatta la propria identità, fatta di spirito di squadra, determinazione e grande voglia di crescere. Una mentalità vincente che ha permesso alla Juniores di dominare il campionato e di chiudere la stagione con un risultato di prestigio.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla società per il percorso compiuto dai giovani calciatori, protagonisti di una stagione intensa e ricca di emozioni. Il successo è il frutto dell’impegno quotidiano dei ragazzi, della guida tecnica di Marco Ottone e del lavoro svolto dallo staff e dai dirigenti che accompagnano costantemente la crescita dei giovani atleti.

Un risultato che rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche la conferma della solidità del progetto educativo e sportivo del club, sostenuto dalla presenza costante delle famiglie e dall’impegno di tutti coloro che lavorano dietro le quinte.

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