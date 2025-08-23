«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Famiglia israeliana respinta a Ragusa: “Venite a Mazara del Vallo”
23 Ago 2025 13:02
In seguito al rifiuto di un albergatore di ospitare una famiglia israeliana in provincia di Ragusa, l’ex presidente dell’Ars Nicola Cristaldi interviene denunciando l’episodio come una forma di discriminazione ingiustificabile.
Cristaldi: “Venite a Mazara del Vallo, città di convivenza”
Cristaldi invita la famiglia respinta a visitare Mazara del Vallo, definita un esempio virtuoso di convivenza tra religioni, culture e tradizioni. “Qui si possono ascoltare cinque volte al giorno l’appello musulmano del muezzin, i canti religiosi e le processioni cristiane, ma anche visitare quartieri abitati principalmente da musulmani dedicati alla cultura ebraica”, spiega Cristaldi.
Un messaggio di tolleranza e rispetto
Per l’ex presidente dell’Ars, Mazara del Vallo rappresenta un modello di rispetto e integrazione, degno di essere riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. L’episodio di Ragusa, invece, evidenzia come persistano ancora comportamenti discriminatori in Sicilia, in netto contrasto con le tradizioni di accoglienza del popolo siciliano.
