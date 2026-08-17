Etna in eruzione: è di nuovo allerta all’aeroporto di Catania: voli in arrivo limitati a 5 l’ora

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L’attività eruttiva dell’Etna torna a condizionare l’operatività dell’aeroporto di Catania. La presenza di cenere vulcanica in atmosfera ha spinto la società di gestione SAC a disporre la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2 dello scalo etneo, con conseguenti limitazioni sul traffico aereo.

Aeroporto di Catania, limitati i voli in arrivo

La misura prevede, fino alle ore 14 di oggi, lunedì 17 agosto, una riduzione delle attività di volo in arrivo: potranno essere gestiti al massimo cinque aerei ogni ora. Al momento, invece, non sono previste restrizioni per i voli in partenza dall’aeroporto di Catania.

Il provvedimento è direttamente collegato all’attività eruttiva dell’Etna e alla conseguente emissione di cenere vulcanica, un fenomeno che può rappresentare un fattore di rischio per la navigazione aerea e richiede quindi una gestione particolarmente prudente dei flussi in arrivo.

Etna, possibili ritardi e disagi per i passeggeri

La limitazione degli arrivi potrebbe tradursi in ritardi, attese e possibili modifiche operative per i passeggeri diretti a Catania. La situazione resta in evoluzione e sarà monitorata nelle prossime ore sulla base dell’andamento dell’attività vulcanica e della presenza di cenere nello spazio aereo.

SAC invita pertanto i viaggiatori a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea. Una raccomandazione particolarmente importante per chi è atteso a Catania nella fascia oraria interessata dalle restrizioni.

Per il momento, la principale limitazione riguarda dunque gli aerei in arrivo, contingentati a cinque ogni ora fino alle 14. Nessuna restrizione è stata invece comunicata per le partenze. SAC ha annunciato ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

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