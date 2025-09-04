Estate sicura a Modica: 15 sanzioni stradali e 2 locali multati

Il Commissariato di Polizia di Modica ha intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio per garantire ordine e sicurezza nei quartieri nevralgici della città e lungo la zona rivierasca.

Durante le operazioni sono state impiegate pattuglie in divisa e agenti in borghese, con particolare attenzione ai servizi serali e notturni a Modica Alta – nelle zone turistiche del Pizzo Belvedere e di Piano Gesù – e a Modica Bassa, lungo le vie della movida estiva.

Controlli e sanzioni

Complessivamente, sono stati controllati 250 cittadini e 70 veicoli/motoveicoli. Durante i controlli sono state elevate 15 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, tra cui: uso del cellulare alla guida, mancato utilizzo del casco protettivo, manomissione o elaborazione degli scooter.

Inoltre, lungo il litorale sono stati controllati 8 esercizi pubblici, di cui due sono stati sanzionati per violazioni della licenza di Pubblica Sicurezza: uno a Ispica e uno a Modica.

