Pizzo Belvedere, residenti esasperati: traffico selvaggio, schiamazzi e spaccio. La richiesta: “Accesso veicolare solo ai residenti”

Un grido d’allarme arriva dai residenti di Pizzo Belvedere, a Modica, e delle strade limitrofe, esasperati da una situazione che definiscono ormai “invivibile”. Con una lettera inviata alle istituzioni, gli abitanti denunciano il caos generato dai motorini che, soprattutto nelle ore notturne, sfrecciano ad alta velocità, disturbano la quiete pubblica e mettono in pericolo la sicurezza di cittadini e turisti.

«Lo schiamazzo notturno dei motorini peggiora gravemente la nostra salute psichica», si legge nella nota. «Già dal pomeriggio il transito incontrollato a velocità altissime mette a rischio le vite dei residenti e dei visitatori».

A rendere il quadro ancora più critico, la presenza di episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nella zona, che contribuiscono ad alimentare un clima di insicurezza diffusa.

La richiesta dei residenti: «Accesso veicolare solo ai residenti»

Gli abitanti di Pizzo Belvedere chiedono misure concrete e immediate: limitare l’accesso veicolare esclusivamente ai residenti, in modo da restituire vivibilità e sicurezza a un’area che rappresenta anche un punto di riferimento turistico.

Una denuncia forte, che mette ancora una volta in evidenza l’urgenza di interventi strutturali e di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, per garantire non solo la tranquillità dei residenti, ma anche l’immagine della città agli occhi dei tanti visitatori.

