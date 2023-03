Esce il primo brano di Cristina Scuccia dopo la rinuncia ai voti, prima dell’Isola dei famosi

Si chiama “La felicità è una direzione” ed è il nuovo brano dell’ex suora Cristina Scuccia, originaria di Comiso, che da qualche tempo ha ormai rinunciato ai voti. La vincitrice di The Voice Of Italy 2014 ha intrapreso un nuovo percorso dopo aver lasciato la vita consacrata. Durante un’ormai famosa intervista a Silvia Toffanin, l’ex suora ha dichiarato di aver prima fatto la cameriera in Spagna e di volersi ora dedicare solo alla musica.

CRISTINA SCUCCIA: IL 10 MARZO LA VEDREMO A L’ISOLA DEI FAMOSI

E non solo: da qualche giorno, infatti, è noto che l’ex suora parteciperà anche all’Isola dei Famosi che andrà in onda il 10 aprile. Ma il singolo uscirà il 17 marzo sui canali digitali.

Prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, “La felicità è una direzione” è una canzone dalle atmosfere gioiose e concilianti che invita a prendere in mano la propria vita per stare bene. Oltre alla carriera canora, Cristina Scuccia è stata protagonista già di alcuni talent: nel 2019 è stata concorrente del talent show americano The World’s Best in onda sulla CBS e della 14ª edizione di Ballando con le stelle in onda su Rai 1.