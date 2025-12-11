Ergon premia i giovani talenti: 42 borse di studio per studenti siciliani

Anche nel 2025 Ergon conferma il proprio impegno nei confronti dei giovani e delle famiglie dei collaboratori, rinnovando una tradizione che dura da diciotto anni e che quest’anno, simbolicamente, “diventa maggiorenne”. La 18ª edizione delle borse di studio, dedicata ai figli dei dipendenti che si sono distinti per meriti scolastici, si è svolta ancora una volta in modalità online, garantendo la più ampia partecipazione possibile da ogni parte della Sicilia. La formula digitale, ormai consolidata, ha permesso a studenti e genitori di vivere insieme un momento di festa e riconoscimento, superando le distanze geografiche e favorendo un clima di sincera condivisione. In questa edizione Ergon, società leader della grande distribuzione in Sicilia con i marchi Despar, Interspar, Eurospar, AltaSfera e Ard Discount, ha assegnato 42 borse di studio, per un totale di 55.000 euro, suddivise in base ai percorsi scolastici e universitari: 10 contributi da 500 euro agli studenti delle scuole primarie; 18 contributi da 1.000 euro per le scuole secondarie di primo grado; 12 contributi da 2.000 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 1 contributo del valore di 3.000 euro per la laurea di primo livello e uno da 5.000 euro per la laurea magistrale. Le 78 candidature pervenute sono state analizzate da una commissione composta da Enzo Firullo, Antonio Cioffi, Grazia Veneziano, con il supporto di Nicola Randone e Cettina Gurrieri, lavorando con attenzione e trasparenza l’intero processo di valutazione. Per tutti coloro che non sono rientrati tra i vincitori, l’azienda ha comunque previsto un piccolo dono di riconoscimento, a conferma di una cultura aziendale che valorizza l’impegno oltre il risultato. A condurre la cerimonia è stata, come ogni anno, Concetta Lo Magno, direttrice marketing di Ergon, che ha accompagnato i partecipanti attraverso i momenti più significativi dell’evento. Nel suo intervento, la Lo Magno ha sottolineato la portata simbolica di questa edizione “maggiorenne”, ampliando il suo pensiero sul valore e sulla continuità del progetto: “Diciotto edizioni di borse di studio non sono uno scherzo: è un privilegio di cui andiamo fieri. Un’azienda che per diciotto anni dà continuità a un progetto così importante – che significa cultura dell’impegno, del valore, del talento – compie qualcosa di raro, di inusuale, e di cui essere profondamente orgogliosi. Oggi non premiamo solo un risultato: premiamo un percorso fatto di dedizione, costanza, disciplina e impegno quotidiano. E questo percorso è possibile anche grazie alle famiglie dei nostri collaboratori, che credono in questi valori, li trasmettono ai loro figli e li portano anche nel loro lavoro”.

Presenti in collegamento anche il presidente di Ergon, Paolo Canzonieri, l’amministratore delegato Marco Sgarioto, i consiglieri, i direttori, i responsabili e i coordinatori, che hanno voluto congratularsi con i ragazzi e con le loro famiglie, e si sono alternati nella premiazione degli studenti.

Dopo un video introduttivo con tutti i nomi dei ragazzi selezionati, si è passati alla fase di premiazione.

Ad inaugurare le consegne è stato il presidente Paolo Canzonieri, che ha ringraziato, a nome della società, i giovani, le loro famiglie e tutta la squadra che rende possibile questo appuntamento annuale. Canzonieri ha ricordato come questo sia un progetto che premia eccellenza e merito, “specialmente in un periodo in cui spesso si rischia di omologarsi”. Il presidente ha quindi premiato Francesca Provvidenza per la scuola primaria e Rebecca Mannisi per la laurea magistrale. Gli altri premiati della scuola primaria sono stati Valerio Bruno, Giordana Commendatore, Luca Inserra, Marta Fallico, Luca Polizzi, Giuseppe Puglisi, Mariasole Guarneri, Paola Virgillito e Flavia Cilfone.

Per la scuola secondaria di primo grado sono stati premiati Giulia Scibilia, Andrea Ferrera, Giulio Bruno, Carla Martorana, Cristiano Infantino, Aurora Gennuso, Myriam Saccà, Sofia Teresa Catalano, Paolo Calì, Ginevra Caramma, Aurora Baragiola, Andrea Palmisano, Viola Gurrieri, Filippo Vizzì Bisaccia, Antonio Martusciello, Alessia Battiato, Giulia Russo ed Elena Algieri.

Per la scuola secondaria di secondo grado hanno ricevuto la borsa di studio Matteo Pistorio, Alice Iacono, Stefano Castilletti, Alessio Galfano, Alice Nicosia, Paolo Nastasi, Rachele Rotondo, Mirea Rita Arcuri, Claudia Di Bella, Giulia Scollo, Alisea Montalbano e Irene Nina Adelfio. Per la laurea triennale il premio è stato assegnato a Simona Cannata. I premi saranno erogati direttamente nella busta paga di dicembre dei genitori. Le famiglie hanno vissuto il momento con grande emozione: genitori orgogliosi dei risultati dei propri figli e, allo stesso tempo, grati all’azienda per un’iniziativa che da anni valorizza l’impegno e sostiene il loro percorso di crescita.

A chiusura dell’evento, Concetta Lo Magno ha voluto lasciare ai ragazzi un messaggio motivazionale che ha rappresentato il filo conduttore dell’incontro, riprendendo una citazione di Aristotele: “La disciplina batte il talento. Il talento ti dà un vantaggio. La disciplina ti dà un destino”. Un invito a coltivare con costanza il proprio percorso, a non temere la fatica e a credere nel valore dello studio come strumento di crescita personale. La cerimonia si è poi conclusa con una grande foto ricordo virtuale, simbolo dell’entusiasmo e dell’energia di un’edizione che, ancora una volta, ha saputo unire, emozionare e valorizzare l’impegno dei giovani studenti.

