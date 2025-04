Enzo Decaro porta in scena la comicità di Peppino De Filippo a Modica con “Non è vero ma ci credo”

Modica si prepara ad accogliere uno dei capolavori del teatro comico italiano. Sabato 5 aprile alle ore 21.00 e domenica 6 aprile alle ore 18.30, il Teatro Garibaldi ospiterà “Non è vero ma ci credo”, l’irresistibile commedia di Peppino De Filippo con protagonista il maestro della comicità napoletana Enzo Decaro. Lo spettacolo, diretto da Leo Muscato, promette risate e riflessioni sul tema delle superstizioni, delle iettature e degli equivoci.

La trama ruota attorno a Gervasio Savastano, un imprenditore avaro e profondamente superstizioso, interpretato da un eccezionale Enzo Decaro. Ossessionato dalla paura della sfortuna, Savastano vede segnali nefasti ovunque, fino a licenziare un dipendente solo perché convinto che porti sfortuna. Tuttavia, quando un giovane brillante e intelligente si presenta in ufficio in cerca di lavoro, l’imprenditore vede nella sua gobba un segno inequivocabile di fortuna. Da qui si sviluppa un susseguirsi di situazioni esilaranti e paradossali, in una commedia che si trasforma in una “tragedia tutta da ridere”.

Accanto a Decaro, un cast di grande talento che comprende Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Carmen Landolfi, Massimo Pagano, Gina Perna, Mario Cangiano, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo e Ingrid Sansone.

“Siamo entusiasti di offrire al nostro pubblico spettacoli di grande valore artistico e di ospitare protagonisti di alto calibro come Enzo Decaro – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Garibaldi – La nostra missione è promuovere la cultura e l’arte, rendendo il teatro un luogo vivo e dinamico. Il calore e la risposta del pubblico ci inorgogliscono e motivano sempre più”.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su Ciaotickets. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, visitare il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al numero 0932/946991.

