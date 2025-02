Ennesimo furto con spaccata a Modica. Gli investigatori non si fermano per individuare gli autori

Stanno per averne certezza gli investigatori che non si sono fermati nelle indagini per identificare gli autori dei furti con spaccata che nelle scorse settimane si sono registrate nei territori di Ispica e Modica. L’arresto di due persone, modicane di origine ma residenti a Rosolini, non ha messo un punto fermo all’attività investigativa. E’ stato un primo risultato di un’azione di prevenzione e repressione dei reati che le forze di polizia stanno mettendo in atto. A ragione gli investigatori non si fermano, anzi accelerano l’attività di ricerca e di perlustrazione volta a fermare un fenomeno che sta mettendo in ansia diverse attività commerciali.

Non solo commerciali.

Prova ne è il furto, con la stessa tecnica nell’accedere all’interno dei locali, portato a termine la notte appena trascorsa. Gli ignoti malviventi hanno agito in via della Costituzione, nella zona del Polo commerciale. Hanno infranto il vetro della porta in ingresso di un esercizio commerciale, utilizzando un grosso masso per mandarlo in frantumi dall’esterno. Una volta dentro hanno rovistato e portato via quello che hanno trovato: solo una piccola somma perchè i gestori non avevano lasciato somme importanti all’interno dell’esercizio. Ad intervenire per rilevare il furto è stata la Polizia di Stato, la stessa forza dell’ordine che appena pochi giorni fa aveva acciuffato la coppia di modicani a rubare in un negozio annesso ad un distributore di benzina a Ispica. L’allerta non si ferma. Il costante presidio del territorio prosegue ma proseguono pure i fatti delinquenziali che stanno mettendo sotto scacco il tessuto economico del territorio chiamato a “salvarsi” dalle irruzione notturne. Irruzioni a gogò, senza un filone preciso: particolare che disorienta ancora di più la comunità di questo territorio, quello sud orientale ibleo.

