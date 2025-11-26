L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Emergenza criminalità a Vittoria, dopo incontro con Ministero verso un piano di sicurezza
26 Nov 2025 18:31
Un confronto definito “proficuo e costruttivo” quello che si è svolto oggi a Roma tra il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, il senatore Salvatore Sallemi, e i vertici del Ministero dell’Interno.
La delegazione vittoriese è stata ricevuta dapprima dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, Maria Teresa Sempreviva, e successivamente dal Sottosegretario Wanda Ferro, per affrontare in modo diretto la situazione di crescente allarme legata alla criminalità nel territorio.
Al centro dell’incontro: organici, infrastrutture e legalità
La riunione, richiesta dal sindaco Aiello e sostenuta dal senatore Sallemi, ha consentito di approfondire le esigenze più urgenti del Comune di Vittoria, con particolare riferimento a:
- potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine,
- interventi infrastrutturali,
- nuove assunzioni per la Polizia Locale,
- realizzazione della Cittadella della Legalità,
- rafforzamento del Servizio repressioni frodi attualmente operativo nel Mercato Ortofrutticolo.
Secondo quanto emerso dagli incontri, il Ministero avrebbe manifestato disponibilità e apertura verso un percorso condiviso volto a ripristinare stabilità, sicurezza e fiducia nella comunità vittoriese.
Aiello: “Finalmente basi concrete per rafforzare i presidi di sicurezza”
Il sindaco Francesco Aiello ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione riscontrato al Viminale:
“L’incontro romano di oggi è stato proficuo e pone le basi per un rafforzamento concreto dei presidi di sicurezza nel territorio. Auspichiamo che gli intendimenti espressi possano tradursi in atti operativi in tempi ragionevoli, a partire dal potenziamento, come promesso, degli organici delle Forze dell’Ordine e della Polizia di Stato, oltre alla realizzazione del progetto della Cittadella della Legalità.”
Aiello ha inoltre sottolineato come la criminalità stia infiltrando sempre più profondamente l’economia locale:
“Vittoria rivendica attenzione e sicurezza in un momento in cui la prepotenza criminale si annida nei gangli dell’economia e manifesta con forza la sua prevaricazione sulla comunità. Solo una visione condivisa potrà garantire la tutela che i cittadini meritano.”
Sallemi: “Un nuovo capitolo per Vittoria e per tutta la provincia di Ragusa”
Il senatore Salvatore Sallemi ha confermato che gli incontri hanno portato a impegni tangibili:
“Si apre un capitolo nuovo per il territorio. Grazie alla disponibilità del capo di gabinetto Sempreviva e del sottosegretario Ferro, abbiamo ricevuto attenzione, ascolto e impegni concreti.”
Uno dei punti più rilevanti riguarda il rafforzamento del contingente della Polizia di Stato a Vittoria, che già oggi può contare su 15 unità aggiuntive rispetto alla pianta organica.
Il dialogo con il Ministero ha inoltre aperto la strada a:
- possibile sblocco delle assunzioni della Polizia Locale,
- aggiornamento e sostegno per la videosorveglianza cittadina,
- avanzamento della Cittadella della Legalità,
- utilizzo dei beni confiscati a fini di sicurezza urbana.
Sallemi ha infine esteso le richieste di attenzione a tutto il territorio provinciale:
“I recenti interventi delle forze dell’ordine dimostrano un’attività di intelligence intensa. Continuerò a collaborare per tutelare gli interessi dell’intera provincia di Ragusa.”
