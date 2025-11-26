Emergenza criminalità a Vittoria, dopo incontro con Ministero verso un piano di sicurezza

Un confronto definito “proficuo e costruttivo” quello che si è svolto oggi a Roma tra il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, il senatore Salvatore Sallemi, e i vertici del Ministero dell’Interno.

La delegazione vittoriese è stata ricevuta dapprima dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, Maria Teresa Sempreviva, e successivamente dal Sottosegretario Wanda Ferro, per affrontare in modo diretto la situazione di crescente allarme legata alla criminalità nel territorio.

Al centro dell’incontro: organici, infrastrutture e legalità

La riunione, richiesta dal sindaco Aiello e sostenuta dal senatore Sallemi, ha consentito di approfondire le esigenze più urgenti del Comune di Vittoria, con particolare riferimento a:

potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine ,

, interventi infrastrutturali,

nuove assunzioni per la Polizia Locale ,

, realizzazione della Cittadella della Legalità ,

, rafforzamento del Servizio repressioni frodi attualmente operativo nel Mercato Ortofrutticolo.

Secondo quanto emerso dagli incontri, il Ministero avrebbe manifestato disponibilità e apertura verso un percorso condiviso volto a ripristinare stabilità, sicurezza e fiducia nella comunità vittoriese.

Aiello: “Finalmente basi concrete per rafforzare i presidi di sicurezza”

Il sindaco Francesco Aiello ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione riscontrato al Viminale:

“L’incontro romano di oggi è stato proficuo e pone le basi per un rafforzamento concreto dei presidi di sicurezza nel territorio. Auspichiamo che gli intendimenti espressi possano tradursi in atti operativi in tempi ragionevoli, a partire dal potenziamento, come promesso, degli organici delle Forze dell’Ordine e della Polizia di Stato, oltre alla realizzazione del progetto della Cittadella della Legalità.”

Aiello ha inoltre sottolineato come la criminalità stia infiltrando sempre più profondamente l’economia locale:

“Vittoria rivendica attenzione e sicurezza in un momento in cui la prepotenza criminale si annida nei gangli dell’economia e manifesta con forza la sua prevaricazione sulla comunità. Solo una visione condivisa potrà garantire la tutela che i cittadini meritano.”

Sallemi: “Un nuovo capitolo per Vittoria e per tutta la provincia di Ragusa”

Il senatore Salvatore Sallemi ha confermato che gli incontri hanno portato a impegni tangibili:

“Si apre un capitolo nuovo per il territorio. Grazie alla disponibilità del capo di gabinetto Sempreviva e del sottosegretario Ferro, abbiamo ricevuto attenzione, ascolto e impegni concreti.”

Uno dei punti più rilevanti riguarda il rafforzamento del contingente della Polizia di Stato a Vittoria, che già oggi può contare su 15 unità aggiuntive rispetto alla pianta organica.

Il dialogo con il Ministero ha inoltre aperto la strada a:

possibile sblocco delle assunzioni della Polizia Locale ,

, aggiornamento e sostegno per la videosorveglianza cittadina ,

, avanzamento della Cittadella della Legalità ,

, utilizzo dei beni confiscati a fini di sicurezza urbana.

Sallemi ha infine esteso le richieste di attenzione a tutto il territorio provinciale:

“I recenti interventi delle forze dell’ordine dimostrano un’attività di intelligence intensa. Continuerò a collaborare per tutelare gli interessi dell’intera provincia di Ragusa.”

