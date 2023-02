Nominata, con determina sindacale n. 4, la nuova commissione comunale del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Un organismo composto da rappresentanti di diversi enti e soggetti appartenenti ad associazioni ed organizzazioni di categoria oltre che di produttori agricoli scelti fra le piccole imprese. Conclusa la fase delle segnalazioni dei nominativi da questi individuati come componenti della Commissione comunale del mercato ortofrutticolo il sindaco e fatti pervenire a palazzo Iacono, il sindaco Francesco Aiello ha provveduto alla composizione del nuovo organismo che rimarrà in carica per quattro anni.

I componenti della nuova Commissione comunale del mercato ortofrutticolo di Vittoria

Nella qualità di Presidente, quale rappresentante e delegato del sindaco, Alessandro Speranza, componente in rappresentanza del comune di Vittoria Carmelo Secondo, in rappresentanza dell’ente gestore Carmelo Diquattro, per la Camera di Commercio Salvatore Guastella, per la Cia Sebastiano Aglieco, per la Coldiretti Gianfranco Cunsolo, per l’Upa Giovanni Scucces, per l’Ascom Marco Lo Bartolo, per la Cna Giorgio Stracquadanio, per l’associazione Concessionari, Donato Busacca, per Lega Coop. Giuseppe Gentile, per Confocooperative Giuseppe Di Caro, per Confesercenti Giorgio Puccia, per l’Ass. Gen. Coop Italiana Francesca Di Maria, per l’Unacoa Giuseppe Giacchi, per l’ Ass. reg. Foro Contadino Maurizio Ciaculli, quale commerciante all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli Santo Trentuno, quale mandatario del mercato ortofrutticolo Giovanni Morreale, due i rappresentanti dell’industria di trasformazione Giuseppe Libretti e Carmelo Arestia, nella qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del mercato ortofrutticolo Carmelo Allù. I produttori agricoli scelti tra le piccole imprese che

compongono la nuova commissione sono Rosario Giudice, Massimo Cultrone, Davide Burrafato, Giombattista Autore ed Antonino Giudice.