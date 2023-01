Il mercato ortofrutticolo di Vittoria ospiterà l’Ispettorato per la repressione delle frodi

Il Mercato ortofrutticolo di Vittoria ospiterà all’interno della propria struttura l’Ispettorato antifrode alimentari. Si tratta di una struttura che al momento è in comodato d’uso.

Si tratta di uno dei maggiori organismi europei di controllo nel comparto agroalimentare, le cui funzioni istituzionali riguardano la prevenzione e la repressione delle frodi nel commercio di prodotti e dei mezzi di produzione agroalimentari, la vigilianza sulle produzioni agricole regolamentate DOP, IGP, BIO, ecc, il contrasto alla commercializzazione irregolare di prodotti agroalimentari introdotti nel mercato da stati membri e da Paesi terzi, la lotta ai fenomeni fraudolenti che possono generare pratiche di concorrenza sleale tra gli operatori e l’erogazione di sanzioni, anche in caso mancato o non corretto funzionamento degli accordi interprofessionali.

Uno strumento importate di cui si dota la città di Vittoria, dopo Palermo e Catania, in un contesto certamente non facile. Un traguardo sicuramente prestigioso dato che così la regione Sicilia diventa la prima in Italia per sedi di ICQRF (istituto per la repressione frodi).

Stamani, nei locali dell’ex sede del Banco di Sicilia, è stato effettuato il sopralluogo ispettivo alla presenza delle istituzioni trasversalmente rappresentate che hanno dimostrato senza schieramenti politici di volere questa importante istituzione.