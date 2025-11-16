Eccellenza, il Modica batte la Leonfortese. In testa alla classifica i tigrotti e l’Avola

Il Modica vince e convince. Contro la Leonfortese, fanalino di coda del girone B del campionato di Eccellenza, il successo era quasi d’obbligo per i tigrotti rossoblu.

Ma il Modica ha giocato una buona partita e lo stesso hanno fatto i giocatori della leonfortese che, al di là del risultato finale, un plastico 3 – 0 che premia il Modica – hanno dimostrato di essere una buona squadra e hanno cercato di giocare alla pari con i più quotati avversari.

Ma il Modica ha una marcia in più e lo ha dimostrato anche nella gara di questo pomeriggio e con il successo rotondo, maturato grazie ai gol di Luca Savasta al 3’, di Belluso, di calcio di rigore, al 24’ e ancora con Belluso, al quarto della ripresa. Il gol dell’attaccante chiude la partita e consegna alla storia un match che ha divertito il pubblico nonostante il risultato a favore dei padri di casa fosse in qualche nodo scontato. Alla fine gli applausi del pubblico davanti ai giocatori che hanno reso omaggio ai loro tifosi.

Il successo contro la Leonfortese consente al Modica di continuare a mantenere la vetta della classifica, in condominio con l’Avola, che ha vinto con analogo risultato fuori casa contro la Leonzio.

Dopo dieci partite di campionato Modica e avola hanno 25 punti, ma il Modica, pur avendo segnato meno del Modica – 18 gol realizzati dall’avola, 19 dal Modica – ha subito solo 3 gol in dieci partite, un risultato importante che fotografa la forza di una squadra ben costruita durante l’estate dei dirigenti e che punta senza timori al traguardo finale della promozione. La classifica avulsa vede in questo momento in testa l’Avola.

Alle loro spalle la sorpresa dell’atletico Viagrande – Catania, mentre Messana, Leonzio, Mazzarrone e Vittoria seguono a una certa distanza. I biancorossi sono a 16 punti, a questo punto del campionato il distacco dalla vetta diventa importante. In casa biancorossa cresce la diaspora dei tifosi alcuni dei quali molto critici nei confronti dell’allenatore Giovanni Campanella e del suo staff.

Deludente il Vittoria, specie nelle ultime gare e ora i biancorossi dovranno cercare di risalire la china di un campionato che forse è già definitivamente compromesso. Deludono anche Nebros e Niscemi, ancora più attardate. Il Niscemi veniva accreditato come una delle squadre di punta del campionato. A centroclassifica, con un punto in più del Vittoria, c’è la sorpresa del Mazzarrone che, con pochi mezzi e con l’entusiamo di tanti giocatori locali, sta disputando un ottimo campionato.

Il Modica invece continua a volare alto, com’era accaduto nelle passate stagioni. Il testa a testa con l’Avola entusiasma i tifosi e contribuirà a tenere alta l’attenzione su un campionato dove ci sono squadre di buon livello, capaci di regalare ai tifosi momenti di grande calcio.

