Eccellenza, girone B. Il big match tra Milazzo e Vittoria

Il big match della giornata si gioca a Milazzo. Il Vittoria va in trasferta sul campo della capolista per cercare di agguantare la vetta. Dovesse riuscire nella “mission impossible” di vincere fuori casa sul campo del Milazzo il Vittoria potrebbe raggiungere i mamertini in vetta alla classifica. Ma potrebbe approfittarne soprattutto oil Modica che gioca in trasferta a Leonforte. Proprio quel Modica che domenica scorsa ha perso inopinatamente in casa contro il lanciatissimo Milazzo, compromettendo le sorti di un campionato che nelle ultime settimane sembrava arridere ai tigrotti allenato da Pasquale Ferrara.

Giornata importantissima, dunque, per le sorti del campionato di Eccellenza, dove il girone B sta regalando emozioni e bel gioco, soprattutto per ciò che attiene il lotto delle cinque squadre di testa. Un campionato così capita poche volte e questa stagione 2024 – 2025 i tifosi la ricorderanno a lungo. Un campionato competitivo, con il lotto delle cinque squadre di testa attrezzate tutte per il salto di categoria. Purtroppo solo una vincerà il campionato e le altre dovranno adattarsi alla lotteria dei play off che alla fine promuoverà solo una squadra su venti nei gironi dell’Italia meridionale e insulare.

La giornata di oggi, dunque, potrà dire molte cose. Il Vittoria, che nel lotto delle cinque squadre di testa occupa la terza posizione, avrà il compito più arduo, quello di provare a violare il “Marco Salmeri” di Milazzo. Nelle ultime tre giornate, quelle guidate in panchina dal nuovo allenatore Nicolò terranova, il Vittoria ha sempre vinto, conquistando nove punti in tre gare e risalendo la china. Da qui alla fine del campionato non dovrà lasciare nulla di intentato per conquistare il traguardo.

La gara di andata fu caratterizzata da violenti scontri fuori dal terreno di gioco, verificatosi all’arrivo dei

pullman dei tifosi del Milazzo. Gli scontri vennero ripresi dalle telecamere e portarono ad alcuni

provvedimenti e denunce nonché al divieto di trasferta, per quattro giornate, per i tifosi delle due squadre.

Il divieto di trasferta si applica anche oggi. Il Prefetto di Messina ha disposto il divieto di ingresso (nonché di

vendita dei biglietti) ai tifosi residenti nella provincia di Ragusa. Un provvedimento reso necessario dalla

necessità di placare gli animi dopo le rissosità del girone di andata. I disordini però interessarono solo i

tifosi fuori dallo stadio. All’interno del Gianni Cosimo la gara di svolse regolarmente e senza contraccolpi.

Per la cronaca, il risultato fu di parità: uno a uno.

