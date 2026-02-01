Eccellenza B, il Vittoria sconfitto dalla Leonzio

Il Vittoria che non ti aspetti. La squadra biancorossa esce sconfitta dalla trasferta contro la Leonzio. Un solo gol, realizzato da Strano a 10 minuti dal termine, è bastato ai bianconeri locali per battere la squadra ospite e assicurarsi punti importanti per la classifica. La gara si è disputata sul campo neutro “Aldo Binardi” di Scordia.

Una sconfitta che cambia poco la classifica, perché già a fine gennaio il campionato appare privo di stimoli. Il Modica, incredibilmente, si ritrova con quindici punti di vantaggio sulla seconda, che ora è la Messana, che ha scavalcato l’Avola. Nell’anticipo di ieri la Messana ha pareggiato, l’Avola è stato sconfitto dalla Polisportiva Gioiosa. Il Vittoria avrebbe potuto approfittarne per fare un passo avanti e cercare di accreditarsi come seconda forza del campionato, che a questo punto appare l’unico obiettivo possibile. Così non è stato. Con la sconfitta odierna, il Vittoria resta a 38 punti, a 17 punti di distacco dalla capolista Modica, che anche oggi ha vinto e ha incrementato il proprio vantaggio.

Mancano dieci gare alla conclusione del torneo. Nel prossimo turno il ospiterà la Messana. In altri tempi questa gara avrebbe potuto essere un importante scontro diretto, ora invece appare come una misera vetrina per due squadre che erano partiti con altri obiettivi e che si avviano a concludere mestamente il proprio campionato.

Per il Vittoria hanno pesato alcune scelte tecniche di inizio stagione: come lo scorso anno, la società ha cambiato volto a metà campionato, cambiando la guida tecnica e molti giocatori. Quest’ultima parte del torneo potrà servire anche a preparare il futuro.

