Eccellenza B, il Modica vince e fa il vuoto alle sue spalle. Campionato quasi finito

Finisce così. Con i giocatori del Modica sotto gli spalti a salutare i tifosi che sono andati a sostenerli al Pietro scollo. In un turno tutto sommato interlocutorio, il Modica ha affrontato il Melilli. Il successo era il risultato più atteso, anche perchè questo Modica continua a vincere e a non perdere un colpo.

Nella gara odierna, senza strafare, è bastato un solo gol di Bonanno al 42’ del primo tempo per regalare il successo ai padroni di casa e tre punti a una classifica che a questo punto diventa strabiliante.

Una partita da manuale, con un risultato che è sempre stato nelle mani del Modica, anche se il Melilli era venuto a Modica per giocare la sua onesta partita e per tentare il colpaccio.

Mancano dieci giornate al termine del campionato. Il Modica ha quindici punti di vantaggio, quasi incolmabile. Difficile, se andiamo indietro con la memoria, trovare negli almanacchi del calcio situazioni come questa, con una squadra che domina nettamente il campionato.

