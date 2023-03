E’ stupro se marito obbliga moglie per rapporti sessuali

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante riguardante la violenza sessuale all’interno del matrimonio. Secondo la Corte, un uomo commette reato di stupro se ottiene un rapporto sessuale dalla moglie con l’uso di minacce o violenze. In particolare, la Corte ha stabilito che non è necessario il dissenso esplicito della donna: è sufficiente il timore della reazione dell’uomo. Dunque E’ stupro se marito obbliga moglie per rapporti sessuali.

La vicenda riguarda un uomo violento che teneva spesso sotto minaccia la sua partner. Spesso i due avevano rapporti sessuali perché lei aveva paura a dire di no. La Corte ha confermato l’impianto accusatorio, respingendo le obiezioni della difesa. Secondo la Corte, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli.

Questa sentenza rappresenta un passo avanti nella lotta contro la violenza sessuale e la violenza domestica. Essa sottolinea che il matrimonio non può essere usato come una scusa per commettere atti di violenza sessuale e che il consenso deve essere sempre esplicito e libero da minacce e violenze. La Corte di Cassazione ha stabilito che anche all’interno del matrimonio, l’autore delle violenze deve essere considerato responsabile dei propri atti e che le vittime devono essere protette e difese. Pertanto E’ stupro se marito obbliga moglie per rapporti sessuali.