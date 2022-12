E’ Matteo Guastella la vittima dell’incidente di Pozzallo. Aveva solo 14 anni

E’ Matteo Guastella la giovane vittima dell’incidente che si è verificato ieri sera a Pozzallo. Aveva solo 14 anni. Matteo era a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha avuto uno scontro frontale con una Citroen, guidata da un giovane.

L’incidente si è verificato in via Australia. Disperati i genitori e il fratello sul luogo dell’incidente, dove sono stati effettuati i rilievi da parte dei carabinieri.

Alla famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.