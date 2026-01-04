È l’anno del Modica. I rossoblu battono l’Atletico Catania: il gol partita segnato a tempo scaduto

È l’anno del Modica. Il Modica batte l’Atletico Catania – Viagrande con un gol realizzato da Floro Valenca direttamente su calcio d’angolo, anche se per gli osservatori rimane il dubbio di una deviazione di Bonanno.

Il Modica coglie tra le mura amiche la tredicesima vittoria utile consecutiva, allunga il vantaggio sul diretto avversaria Avola, che ieri ha pareggiato sul terreno della Messana e sulla stessa Messana, che occupa la terza posizione in classifica. Mantiene invariato il vantaggio sul Vittoria che ha battuto in casa il Rosmarino e ha raggiunto la Messana. Il successo dei rossoblu è stato meritato, anche se colto negli ultimi minuti, cosa che ha fatto scatenare la reazione dell’allenatore dell’Atletico Galfano, che ha lasciato anzitempo la panchina protestando perché la partita si sarebbe protratta troppo oltre il dovuto.

Ma gli ultimi nuti sono stati davvero al cardiopalma. Perché nei minuti finali ci sono una serie di occasioni sprecato da cappello e Bonanno, un gol annullato a Luca Savasta, anche questo nei minuti di recupero, per un fuorigioco segnalato dal guardalinee e l’espulsione del difensore dell’Atletico Catania Lorefice per fallo da ultimo uomo al limite dell’area.

Il Modica ha meritato la vittoria, dominando la partita, ma l’Atletico Catania non ha demeritato. Come spesso accade, è stato un episodio a decidere la partita ed anche questo è un segnale che dice che questo è l’anno del Modica

Il Modica ora allunga decisamente il passo, ha otto punti di vantaggio sull’Avola, che si trova a quota 35 e nove su Messa e Vittoria, a quota 34. Il Vittoria è l’altra protagonista di questo scorcio di campionato, ma lo svantaggio accumulato in autunno rende ora difficile risalire la china.

Il Modica ha un vantaggio molto forte ed è il maggiore candidato al successo finale, oltre ad avere aperta la strada della Coppa Italia per la quale dovrà disputare la finale regionale. Al giro di boa del girone di ritorno questo vantaggio si incrementa. Con sedici partite già giocate e quattordici ancora da disputare il Modica è il candidato più quotato al successo finale.

