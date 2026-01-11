È l’anno del Modica: 14° successo consecutivo. Una stagione da record e la corsa verso la promozione

Un anno da incorniciare. Una stagione difficile da eguagliare. Il Modica conquista la quattordicesima vittoria consecutiva. Un record. I rossoblù hanno conquistato il successo fuoricasa contro il Giarre. I gol sono stati realizzati da Savasta e Bellusso, mentre il Giarre è andato in gol con Ankovic, un giocatore scartato troppo in fretta dal Vittoria che domenica dopo domenica dimostra tutto il suo valore. A fine partita, scoppia l’entusiasmo dei tifosi che hanno seguito la squadra a Giarre e che sono stati ampiamente ripagati.

Con questo successo il Modica vola a quota 46 e fa il vuoto alle sue spalle. Solo l’Avola mantiene il ritmo del Modica e – ironia del calendario – domenica prossima si giocherà proprio la sfida tra Modica e Avola. All’andata vinse l’Avola, nelle prime giornate il Modica non sembrava aver iniziato bene, poi ha ingranato la marcia senza più fermarsi. Oggi l’Avola è al secondo posto, sembra l’unica squadra capace di tenere testa al Modica, ma la distanza di 8 punti appare difficile da colmare. Di certo, la gara di domenica prossima sarà determinante. Seguono Messana e Vittoria, che con la guida di Tonino Figliomeni sta giocando bene, ma oggi ha perso sul campo del Melilli e ora la distanza dal Modica è di 12 punti. Il lotto delle squadre di testa lotterà per un posto nei play off.

I presidenti del Modica Mattia Pitino e Luca Gugliotta, in una stagione che sembrava iniziata senza i grandi obiettivi delle passate stagioni, possono godere del momento magico e lo stesso accade ai tifosi che applaudono i loro beniamini. Grande merito è dell’allenatore Filippo Raciti, capace di assemblare un undici robusto e coriaceo, capace di lottare su ogni pallone, una squadra che unisce carattere e forza fisica e una buona sagacia tattica.

È l’anno del Modica. È ancora presto per dire che il campionato è già vinto, ma poco ci manca.

