E’ la maestra Maria Carmela Di Bennardo la vittima dell’incidente stradale. Strazianti i commenti di alunni e amici

E’ una maestra di Acate, Maria Carmela Di Bennardo, la vittima dell’incidente stradale avvenuto stamani sulla Statale 117 bis Gela-Piazza Armerina. Nello scontro tra la sua vettura e un camion, oltre alla vittima, sono rimasti feriti altre persone, trasportate negli ospedali di Gela, Piazza Armerina, Caltanissetta e Caltagirone. La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese e sconvolto l’intera comunità. Sui social i commenti di amici e di alcuni alunni. Messaggi strazianti e intrisi di dolore, alcuni dei quali vi proponiamo a seguire.

Un’alunna scrive: “Cara maestra Carmela… Grazie per i tuoi insegnamenti, per le risate che abbiamo fatto alla scuola elementare…ancora mi ricordo la tua risata…mi ricordo quando mi chiamavi e mi dicevi “Gaiuzza puoi venire a farmi i massaggi almeno mi passa il dolore al collo.” E oggi dopo la scuola mi dicono che non ci sei più mi si è spezzato il cuore in frantumi quando l’ho saputo… mi mancherai tantissimo”

Una cara amica scrive: “Non ci sono parole mi di spiace molto terrò nel mio i ricordi che ho di te… quando ero bambina mi facevi il doposcuola una ragazza veramente sorridente ecc non ti dirò addio ma ciao la vita è ingiusta non doveva andare così Ciao Maria Carmela…”

Ed ancora: “Io ancora non ci credo che non ci sei più Maria Carmela grande amica e commare di mio padre e mia madre il signore li mostri la luce del suo volto egli doni la vita eterna tra gli angeli e i santi ciao Maria Carmela mia insegnante di religione tempi di scuola elementare salutami a ta cumpari carmenu immagino quante Ve ne state dicendo sicuramente mio papà tia già accolto a braccia aperte nella Gerusalemme celeste ciaoooo”. Ricerca fotografica a cura di Franco Assenza