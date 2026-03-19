E’ Antonino Canto la vittima dello scontro tra auto e camion sulla Pozzallo-Ispica

E’ Antonino Canto la vittima dell’incidente stradale che si è verificato stamani alle 11 lungo la Sp 66, che collega Pozzallo a Ispica, in contrada Graffetta. Antonino Canto, ispicese, 71 anni, era molto conosciuto nel territorio e appassionato di caccia.

Violento tamponamento tra camion e auto

Secondo una prima ricostruzione, Canto era alla guida del proprio autocarro quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento tamponamento con un’autovettura. L’impatto ha provocato la perdita di controllo del mezzo pesante che, dopo aver sbandato, si è ribaltato fuori dalla carreggiata. Anche la piccola utilitaria coinvolta nello scontro è finita fuori strada.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estricazione del conducente del camion, e il personale sanitario del 118. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per Antonino Canto non c’è stato nulla da fare: i traumi riportati nel capovolgimento del mezzo si sono rivelati fatali.

Il conducente dell’automobile è stato invece trasportato all’Ospedale Maggiore di Modica per accertamenti medici e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Pozzallo e Modica, che stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. La foto dell’incidente che accompagna questo articolo è tratta da Vrsicilia.

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