Tragico incidente sulla SP 66 Pozzallo-Ispica: la vittima è un autotrasportatore settantenne

Incidente mortale questa mattina, intorno alle 11.30, sulla strada provinciale 66, nel tratto che collega Pozzallo a Ispica, in c.da Graffetta. Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante che, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada e si è ribaltato.

La vittima sarebbe il conducente il mezzo pesante, un settantenne di Ispica. Sul posto, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per i rilievi e la gestione del traffico. Il camion si è ribaltato su un fianco, finendo la sua corsa ai margini della carreggiata. Secondo le prime testimonianze raccolte sul luogo del sinistro, il mezzo pesante sarebbe entrato in collisione con un’auto che procedeva nella stessa direzione.

Per l’autotrasportatore, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non ci sarebbe stato nulla da fare e non si esclude che possa essere stato colto da malore durante la guida. Il conducente dell’auto, rimasto ferito nello scontro, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Avola per essere sottoposto ad accertamenti.

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