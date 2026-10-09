Due scuole chiuse a Vittoria: verifiche avviate anche alla materna “Fuschi”. E ora manca anche l’acqua

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Due scuole chiuse a Vittoria per le verifiche di sicurezza.

Questa mattina, i tecnici del Comune si sono recati nella scuola materna “Alfredino Fuschi”, pochi metri dall’ospedale Guzzardi, nel quartiere Maritaggi.

Il Comune ha deciso, con un’ordinanza del sindaco, di chiudere la scuola per consentire dei lavori di verifica. Alcune segnalazioni erano arrivate alcuni mesi fa ed erano stati effettuati alcuni interventi. Dopo l’episodio occorso martedì scorso nella scuola Matteotti, si è deciso di effettuare nuove verifiche. Nella scuola si è recato questa mattina anche il sindaco Francesco Aiello.

Sempre nella stessa scuola, si era verificato nei giorni scorsi, un altro problema: la mancanza di acqua. Per questo alcuni genitori avevano preferito lasciare a casa i loro figli per evitare i disagi dovuti alla mancanza del prezioso liquido, specie per le classi del tempo prolungato.

Intanto, nella scuola Matteotti (plesso di scuola secondaria dell’Istituto Francesco Pappalardo), le verifiche dei tecnici proseguono per il terzo giorno consecutivo e gli studenti sono rimasti a casa. Finora non sono stati riscontrati problemi strutturali che potrebbero comportare delle situazioni di rischio potenziale. Le verifiche continueranno anche domani e si dovrà procedere anche con gli interventi di ripitturazione e di ripristino laddove è stato necessario intervenire sulle pareti e sui tetti per effettuare le verifiche.

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