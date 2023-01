Due importanti riconoscimenti per il Quintino Cataudella di Scicli

Per il “Quintino Cataudella” doppio riconoscimento. L’Istituto di istruzione superiore di Scicli, diretto dal preside Enzo Giannone, non solo è stato fra le otto scuole italiane a partecipare all’iniziativa “Un giorno in Senato” ma ha ricevuto anche il premio per un progetto di legge presentato nel corso della due giorni del 23 e 24 gennaio scorsi a palazzo Madama. “Voto con la spesa” il titolo del disegno di legge presentato dagli studenti della 5A del liceo classico del “Quintino Cataudella”.

UN PROGETTO INNOVATIVO

Lavoro particolarmente apprezzato dalla Commissione di valutazione con la motivazione che il riconoscimento è stato assegnato per la “rilevanza etica” del lavoro. “Gli alunni hanno avuto la straordinaria opportunità di entrare in contatto con i meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di un disegno di legge alla sua eventuale approvazione da parte del Parlamento – spiega il preside Giannone – ‘Voto con la spesa’ si propone di contribuire a sostenere un nuovo modello di economia che privilegia la collaborazione piuttosto che la competizione, che rispetta il lavoro dell’uomo, che presta attenzione all’ambiente ed alla salute dei consumatori.

Un bel lavoro che, per la soddisfazione di tutti, è stato apprezzato e premiato”. Gli studenti a Roma sono stati accompagnati oltre che dal preside Enzo Giannone anche dai docenti Franco Portelli e Giuliana Barone. Doppia soddisfazione per la scuola di istruzione superiore di Scicli che continua a raccogliere consensi e successi.