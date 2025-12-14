Due gol e una gara da incorniciare: il Ragusa batte l’Acireale e ora può veramente sperare

Memeo e D’Innocenzo: un gol per tempo e una gara da incorniciare. Il Ragusa batte l’acireale e imprime un’accelerazione forse decisiva al suo campionato.

La squadra allenata da Gaetano Lucenti ha giocato bene e ha regolato senza troppi patemi un’Acireale che appena una settimana fa aveva battuto fuori casa la Nissa, dando il via a una girandola di cambi e di novità in casa giallorossa. Alla Nissa si è dimesso il presidente Giovannone, poi è andato via l’allenatore Raffaele Di Napoli e il suo vice Tatomir), infine è arrivato il nuovo tecnico, il palermitano Francesco Di Gaetano, 52 anni, con importanti esperienze in serie D.

Un’Acireale in grande spolvero nulla ha potuto questo pomeriggio contro un Ragusa che sembra aver ingranato la marcia decisiva.

Con questo successo il Ragusa aggancia la quart’ultima posizione dove si trova lo stesso Acireale e la Sancataldese. Da questo momento ogni partita è buon per cercare di lasciare le ultime quattro posizioni. In testa, il Salvoia riconquista la vetta, mentre l’ex capolista Igea Virtus fa registrare una battuta d’arresto a causa della socnfitta subita dal Messina. Il Messina, partito con 14 punti di penalizzazione è una squadra che continua a vincere e che sta disputando un ottimo campionato.

