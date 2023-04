Dragaggio all’imbocco del porto di Marina di Ragusa. Proroga nei lavori

Ha tempo fino al prossimo 20 maggio la ditta specializzata ad eseguire i lavori di dragaggio all’imboccatura del porto di Marina di Ragusa. Un intervento necessario che è stato prorogato con apposita ordinanza da parte della Capitaneria di porto di Pozzallo. I motivi sono legati al mancato completamento dei lavori che erano stati precedentemente autorizzati con contestuale cronoprogramma risalente al mese di febbraio scorso. I ritardi nell’esecuzione dell’intervento ha costretto la società “Porto turistico Marina di Ragusa” a fornire un’integrazione alla precedente documentazione e ad attendere il via libera da parte della Capitaneria di porto.

L’intervento di dragaggio nei fondali dell’imboccatura del porto turistico di Marina di Ragusa è finalizzato al miglioramento del movimento all’interno dell’approdo ibleo

Ad eseguire i lavori è l’unità navale denominata “Gold Dredger” che interviene nell’opera di dragaggio per conto della società che gestisce il porto ragusano. Con questo mezzo navale si sta cercando di ripristinare i fondali e riportarli alla condizione primaria con la precisa finalità di rendere agibile l’entrate e l’uscita dal porto. Fra l’altro all’imbocco dell’infrastruttura si depositano grandi quantità di alghe e di sabbia che rendono difficoltosa la movimentazione all’interno dello specchio portuale. Oltre al ripristino dei fondali si interviene con lo spostamento della sabbia nell’area adiacente per asciugare e successivamente essere trasferita in un’area di smaltimento. Un servizio che la società deve garantire necessariamente per mantenere attiva l’operatività del porto turistico ragusano, luogo di attracco di tante imbarcazioni da diporto.

La movimentazione nel porto turistico

Fino al prossimo 20 maggio nella fascia oraria compresa fra le ore 6,30 e le 19,30 è stata disposta l’interdizione della navigazione, la sosta, l’ormeggio, la balneazione e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare. Ed è fatto obbligo a tutte le unità, in navigazione in prossimità dello specchio acqueo interessato al dragaggio, di procedere con cautela e prestare la massima attenzione alla navigazione oltre che a non creare intralcio allo svolgimento delle operazioni mantenendosi a distanza di sicurezza dall’unità navale Gold Dredger impegnata nei lavori.