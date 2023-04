Dopo l’operazione “spiagge pulite” arriva quella della bonifica del porticciolo di Donnalucata

Missione palermitana per l’Amministrazione Marino finalizzata a conoscere lo status del faldone contenente il progetto di messa in sicurezza dell’approdo donnalucatese. Messa in sicurezza da eseguire con il dragaggio e la sistemazione dell’imbocco del porto. Un progetto che rimarrà sulla carta solo fino a quando la Regione non perfezionerà i riaccertamenti di bilancio che dovrebbero mantenere il finanziamento di 300 mila euro per l’attività di dragaggio del porticciolo. Di questa somma, comunque, rimangono solo 250 mila euro visto che gia la prima trance di 50 mila euro è stata utilizzata per le indagini geognostiche e le ricerche in mare attorno all’impianto. L’avere in mano le risultanze di queste indagini permetterà di diminuire i tempi di attesa una volta riconfermato il finanziamento da parte della Regione.

Nell’attesa il porticciolo verrà ripulito dalle alghe. Dalla prossima settimana i lavori. Lavori di routine che si ripetono negli anni.

Il Comune di Scicli ha predisposto già l’attività di rimozione delle alghe putrefatte depositate nei fondali del porticciolo. Un’attività di bonifica per rendere fruibile in parte l’approdo donnalucatese per le piccole imbarcazioni e per rimuovere i residui maleodoranti emanate dalla putrefazione della alghe. Il materiale che verrà depositato poco distante dai bracci portuali per perdere l’acqua ed asciugare prima di essere trasferito in un apposito impianto di compostaggio. E’ un lavoro fondamentale dal punto di vista igienico-sanitario perchè le alghe depositate fra i fondali e fra la platea di accesso al porto provocano brutti odori, incompatibili con la zona della borgata sciclitana in cui ricade il porticciolo e che a tutti è nota come ad alta densità turistica.