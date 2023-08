Donne inarrestabili: la siciliana Elita Schillaci tra le voci che stanno cambiando l’Italia

Nell’arena imprenditoriale italiana, il ruolo delle donne, sebbene ancora minoritario, sta dimostrando di avere un impatto fondamentale nel panorama economico del Paese. Tra queste figure di competenza e determinazione spicca la presenza di Elita Schillaci, una talentuosa imprenditrice siciliana che sta contribuendo attivamente a trasformare l’Italia.

L’equilibrio di genere nell’ambito imprenditoriale, specialmente in regioni come il Sud e la Sicilia, rimane un obiettivo da raggiungere. In Italia, solamente una su cinque imprese è guidata da una donna, un dato che illustra la sfida ancora aperta. Secondo i dati di Unioncamere registrati fino a settembre 2022, le aziende a guida femminile erano 1.342.000, costituendo il 22,18% delle imprese nazionali. Questo pone l’Italia al di sotto di altre nazioni europee, con una media intorno al 32% di imprese guidate da donne.

Sebbene i numeri possano sembrare poco promettenti, un’analisi nel settore delle startup rivela un quadro leggermente più incoraggiante. Alla fine del 2022, il numero di startup innovative guidate da donne aveva raggiunto le 2000 unità, registrando un incremento di 572 rispetto al 2019.

L’imprenditoria femminile racchiude un potenziale straordinario, dimostrato da fatti concreti. Il 38% delle donne imprenditrici dà lavoro prevalentemente ad altre donne, con percentuali che raggiungono addirittura dal 75% al 100%. Inoltre, le startup fondate da donne presentano il doppio delle probabilità di ottenere investimenti rispetto a quelle fondate esclusivamente da uomini.

È essenziale raccontare queste storie di successo, ma è altrettanto fondamentale farlo in modo autentico e senza cadere in stereotipi di genere. In questo contesto, Startupitalia.eu annualmente redige una lista delle donne più influenti nel campo dell’innovazione in Italia. Queste narrazioni emergono come testimonianze di competenza, leadership e impatto, sottolineando la loro importanza senza farle passare attraverso preconcetti limitanti.

Tra le voci protagoniste di questa narrazione, emerge quella di Elita Schillaci, una professionista siciliana originaria di Catania. Attualmente direttrice di ILHM e membro del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia, Schillaci incarna perfettamente il concetto di impatto e leadership delle donne nel mondo aziendale.

Sui suoi profili social, Elita Schillaci si descrive come: “Donna. Da sempre per il territorio. Anima di start up in cerca d’autore. Le mie parole-chiave? Innovazione e merito”. Sul suo profilo LinkeDin emerge un curriculum ricco di esperienze, tra cui ruoli presso la Fondazione Vodafone, le Università Bocconi e di Catania. Schillaci ha anche ricoperto la posizione di amministratrice delegata del Distretto tecnologico Micro e Nano Sistemi Sicilia ed è stata fondatrice e CEO dell’Incubatore Universitario MedSpin di Catania.

Elita Schillaci rappresenta dunque un esempio tangibile di come le donne stiano sollevando l’Italia attraverso il loro impegno, la loro visione e la loro abilità imprenditoriale