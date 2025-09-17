Donazione speciale di sangue in memoria del giudice Rosario Livatino: l’iniziativa dell’ASP di Ragusa e AVIS

Domenica 21 settembre la memoria del giudice Rosario Angelo Livatino, ucciso dalla mafia e proclamato Beato come martire della giustizia e della fede, si trasformerà in un grande gesto di solidarietà collettiva. Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’ASP di Ragusa, in collaborazione con l’AVIS provinciale, ha organizzato una donazione speciale di sangue per ricordare il “giudice ragazzino” con un atto concreto di vita.

L’iniziativa, sostenuta dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato regionale della Salute, rientra nel programma voluto dalla Presidenza della Regione Siciliana per legare il ricordo di figure straordinarie a gesti di responsabilità civile.

Dove donare il sangue in provincia di Ragusa

I cittadini potranno recarsi a donare il sangue, dalle ore 7:30 in poi, nei seguenti punti di raccolta AVIS:

Acate – piazza Matteotti, 53

Comiso – piazzale Ospedale Vecchio, 18

Giarratana – via F. Crispi, 2

Ispica – via Ugo Foscolo, 71

Modica – Ospedale Maggiore, via Aldo Moro

Pozzallo – via Studi, 18

Ragusa – via V. Emanuele Orlando, 1/A

Santa Croce Camerina – via L. Settembrini, 16

Scicli – Ospedale Busacca, Padiglione G

Vittoria – Fiera Emaia, via G. Garibaldi

Il convegno di Agrigento

Sempre domenica 21 settembre, ad Agrigento, presso il Palacongressi, si terrà il convegno “21 settembre 1990. Dalla memoria all’impegno: la cultura al dono nelle nuove generazioni” (ore 9-18). Tra i relatori anche il dott. Francesco Bennardello, con un intervento sull’aumento della complessità clinica dei pazienti e la Banca dei gruppi rari.

